В России назвали цель операции США в Иране

Лавров: Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть

Одной из целей операции США в Иране было поставить под контроль нефть, проходящую через Ормузский пролив. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме, его слова приводит РИА Новости.

Спикер усомнился в том, что у США действительно были планы «уничтожить цивилизацию». Лавров назвал эту угрозу фигурой речи.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он добавил, что «47 лет вымогательства, коррупции и преступлений» завершатся. Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин отметил, что Трамп использовал эту угрозу как прикрытие для остановки конфликта с Ираном.