12:34, 8 апреля 2026

Значение угрозы Трампа «уничтожить целую цивилизацию» объяснили

Виктория Кондратьева

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп использовал угрозу «уничтожения целой цивилизации» как прикрытие для остановки конфликта с Ираном. С такой оценкой выступил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин, его колонка опубликована на сайте РСМД.

«Трамп все-таки нашел выход из ситуации, в которую он сам себя загнал, ввязавшись в авантюру войны против Ирана. Угроза уничтожения целой цивилизации понадобилась ему как прикрытие для ухода с поля боя», — высказался политолог.

Тренин, комментируя прекращение огня в конфликте между США и Ираном, отметил, что оно стало возможным благодаря посредничеству Пакистана и стоявшего за ним Китая. По мнению президента РСМД, именно Тегеран проявил стойкость в противостоянии с Вашингтоном, вопреки заявлениям Трампа о своей способности принудить Исламскую Республику к соглашению за счет угроз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перемирие между США и Ираном. Дипломат отметила, что Москва изначально указывала на отсутствие военного решения конфликта.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

