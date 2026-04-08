В МИД России прокомментировали перемирие США и Ирана

Захарова: Россия подчеркивала, что на Ближнем Востоке нет военного решения

Москва изначально подчеркивала, что у конфликта на Ближнем Востоке нет военного решения, единственным путем для урегулирования является дипломатия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию», — отметила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Глава Белого дома назвал прошедший день важным для мира во всем мире. Он также пообещал, что США окажут помощь в решении проблемы скопления судов в Ормузском проливе, Иран сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке наступит «золотой век».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.