Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 8 апреля 2026Мир

В МИД России прокомментировали перемирие США и Ирана

Захарова: Россия подчеркивала, что на Ближнем Востоке нет военного решения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Москва изначально подчеркивала, что у конфликта на Ближнем Востоке нет военного решения, единственным путем для урегулирования является дипломатия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию», — отметила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Глава Белого дома назвал прошедший день важным для мира во всем мире. Он также пообещал, что США окажут помощь в решении проблемы скопления судов в Ормузском проливе, Иран сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке наступит «золотой век».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok