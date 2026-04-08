07:55, 8 апреля 2026Мир

Трамп предрек золотой век Ближнему Востоку

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне соглашения о прекращении огня с Ираном заявил, что Исламская Республика может начать процесс восстановления, а в регионе наступит «золотой век». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Нас ждет множество позитивных шагов! Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления. Мы будем наращивать поставки всевозможных товаров и просто "держаться поблизости", чтобы убедиться, что все идет как надо. У меня есть уверенность, что так и будет. Точно так же, как сейчас в США, это может стать золотым веком Ближнего Востока!!!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома назвал прошедший день важным для мира во всем мире. Он также пообещал, что США окажут помощь в решении проблемы скопления судов в Ормузском проливе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

