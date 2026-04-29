Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 29 апреля 2026

Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в поиске решения для завершения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, он хотел бы добиться решения (конфликта — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы.

Президент РФ рассказал, что для наступления мира на Украине необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Захарова заявила о попытках Запада с помощью ИИ подчинить мир когнитивной зависимости

    Трамп рассказал об ожиданиях от Ирана

    Медведев прокомментировал высказывания европейских королей о политике афоризмом

    Дилеры анонсировали появление новинок Пекинского автосалона в России

    Популярная блогерша раскрыла неочевидные минусы пластики груди

    ВСУ попытались с воздуха нанести удар по российскому региону

    На Западе предрекли опосредованную войну Европы против России

    Последствия для Исинбаевой за крупный долг по ЖКХ оценили

    Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok