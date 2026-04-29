Трамп заявил о заинтересованности Путина в завершении конфликта на Украине

Трамп заявил, что Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в поиске решения для завершения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, он хотел бы добиться решения (конфликта — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы.

Президент РФ рассказал, что для наступления мира на Украине необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Россия.