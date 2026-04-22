Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

Президент США Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о дальнейшей приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры не выработают единое предложение», — написал он.

Я продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры

Дональд Трамп президент США

Иран отказался от продления перемирия

В свою очередь, Иран отказался признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное Трампом. В Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика имеет полное право не соблюдать перемирие и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Позднее агентство Tasnim уточнило, что Иран не обращался с запросом к американской стороне для продления перемирия.

Также Тегеран уведомил американскую сторону, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Отмечается, что решение Тегерана является окончательным, поскольку он не видит в этом перспектив. Кроме того, власти Исламской Республики считают, что встреча будет «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

Одновременно с этим Соединенные Штаты также отложили поездку на переговоры в Исламабад. В Вашингтоне пояснили, что такое решение было принято из-за «промедления» со стороны Ирана.

Иран рассчитывает на отказ США от ударов

Посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан объяснил, что место и время проведения новых переговоров пока не определено, а участие в них Тегерана в любом случае зависит от действий Вашингтона. По словам дипломата, решающим фактором в этом вопросе станет степень приверженности США условиям прекращения огня. «Окончательное решение будет объявлено с учетом развития ситуации на местах и дипломатических консультаций», — сказал он.

Хосейниан добавил, что Тегеран не доверяет Вашингтону. По словам посла, руководство Ирана, его вооруженные силы и народ находятся в состоянии полной готовности и готовы к противостоянию с врагом.

Мы участвуем в переговорах, держа пальцы на спусковом крючке

Мир Масуд Хосейниан посол Ирана в Тунисе

На фоне этого Трамп пообещал, что США продолжат морскую блокаду иранских портов. Американский лидер подчеркнул, что она продолжится до тех пор, пока Иран не представит «единое предложение» по урегулированию конфликта.