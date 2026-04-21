23:09, 21 апреля 2026Мир

Иран отказался участвовать в переговорах с США

Tasnim: Иран отказался участвовать в переговорах с США в Исламабаде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Об этом Иран сообщил американской стороне через Пакистан, передает агентство Tasnim.

Отмечается, что решение Тегерана является окончательным, поскольку он не видит в этом перспектив. Кроме того, власти Исламской Республики считают, что встреча будет «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

Второй раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Однако вечером 21 апреля Соединенные Штаты отложили поездку на переговоры в Исламабад из-за промедления Ирана. До этого, 17 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

