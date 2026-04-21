Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 21 апреля 2026Мир

Названа причина переноса вылета делегации США на переговоры с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

США отложили поездку на переговоры в Исламабад из-за промедления Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, американская сторона весь понедельник ждала от Тегерана сигнала о намерении принять участие в переговорах, но он поступил лишь поздно вечером.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер готовились отбыть во вторник утром, заявили источники, (...) затем ситуация, по всей видимости, изменилась вновь: иранцы опять стали тянуть время, и отъезд делегации США отложили», — говорится в публикации.

Как утверждает Axios, промедление Тегерана связано с давлением со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который считает, что не следует вести переговоры с Вашингтоном, пока не будет снята блокада с иранских портов. Кроме того, переговорщики ждали мандат на диалог с США от верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Второй раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Однако, как сообщил телеканал CNN, визит Вэнса в Пакистан оказался под вопросом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последуют жесткие ответные меры». Япония пересмотрела один из итогов Второй мировой войны. Как это связано с помощью Украине?

    Врач развеяла популярный миф о безалкогольном пиве

    США обратились с неожиданным призывом к союзникам

    Экс-советник Пентагона раскритиковал «безумную» идею США по Ирану

    Губерниев рассказал о разводе

    ВСУ уничтожили своих военных за попытки сдаться в плен

    Названа причина переноса вылета делегации США на переговоры с Ираном

    США предупредили о риске остаться без ракет из-за Ирана

    На Западе обратили внимание на одно признание Зеленского

    Пересмотр Японией военных ограничений назвали шансом для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok