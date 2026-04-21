Названа причина переноса вылета делегации США на переговоры с Ираном

Axios: США отложили отправку делегации на переговоры из-за промедления Ирана

США отложили поездку на переговоры в Исламабад из-за промедления Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, американская сторона весь понедельник ждала от Тегерана сигнала о намерении принять участие в переговорах, но он поступил лишь поздно вечером.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер готовились отбыть во вторник утром, заявили источники, (...) затем ситуация, по всей видимости, изменилась вновь: иранцы опять стали тянуть время, и отъезд делегации США отложили», — говорится в публикации.

Как утверждает Axios, промедление Тегерана связано с давлением со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который считает, что не следует вести переговоры с Вашингтоном, пока не будет снята блокада с иранских портов. Кроме того, переговорщики ждали мандат на диалог с США от верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Второй раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Однако, как сообщил телеканал CNN, визит Вэнса в Пакистан оказался под вопросом.