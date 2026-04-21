19:42, 21 апреля 2026

Новый раунд переговоров США и Ирана оказался под угрозой

CNN: Визит вице-президента США Вэнса в Пакистан для переговоров под вопросом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном оказался под вопросом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«В Белом доме проходят дополнительные совещания по вопросам политики, в которых примет участие вице-президент», — заявил собеседник телеканала.

Ожидалось, что Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром. Вопрос заключался в том, прибудет ли туда иранская делегация.

МИД Ирана заявил, что Исламская Республика пока не приняла окончательного решения об участии в новом раунде переговоров с США.

Причиной этого является не нерешительность Ирана, а противоречивые сообщения, поведение и неприемлемые действия со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между США и Ираном запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Отмечалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с высокопоставленными чиновниками в ближайшее время вылетит в Пакистан.

