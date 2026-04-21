Раскрыта дата новых переговоров США и Ирана

CNN: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 22 апреля в Исламабаде

Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана планируется провести в среду, 22 апреля, в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Мы ожидаем, что делегация отправится в путь в ближайшее время, но когда именно это произойдет, пока неясно», — сказал собеседник телеканала из Белого дома.

Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен в ближайшее время вылететь в Пакистан вместе с высокопоставленными чиновниками для участия во встрече.

Ранее Axios сообщало, что Иран согласился на второй тур переговоров с США. «Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — уточнили журналисты.

