05:04, 21 апреля 2026Мир

Стало известно о согласии Ирана на второй тур переговоров с США

Axios: Иран согласился на второй тур переговоров с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иран согласился на второй тур переговоров с США, в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом стало известно Axios.

В материале отмечается, что Белый дом весь понедельник, 20 апреля, ждал сигнала от Тегерана о продолжении переговоров и об отправке команды переговорщиков в столицу Пакистана.

«Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера [Моджтабы Хаменеи]. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», — уточнили журналисты.

По словам источника издания, Тегеран затягивает переговоры из-за жесткой позиции и давления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который настаивает на том, чтобы никаких переговоров не было до прекращения американской блокады Ормузского пролива.

17 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».

В воскресенье, 19 апреля глава Белого дома заявил, что представители США отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.

