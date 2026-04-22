В Иране предупредили США о «пальце на спусковом крючке»

Иран «держит палец на спусковом крючке» во время переговоров с США. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан в разговоре с ТАСС.

По его словам, Тегеран не доверяет Вашингтону, поэтому переговоры с ним считает «вооруженными». «Мы участвуем в переговорах, держа пальцы на спусковом крючке, готовые защищать нашу землю и наш народ любыми необходимыми средствами», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что руководство Ирана, его вооруженные силы и народ находятся в состоянии полной готовности и готовы к противостоянию с врагом.

Как указал Хосейниан, «страна продемонстрировала большую готовность, чем большинство государства, нести последствия этой войны, и теперь международному сообществу предстоит защитить себя от этой незаконной войны, развязанной Соединенными Штатами».

Ранее посол сообщил, что США в ходе переговоров в Исламабаде требовали от Ирана предоставить им участие в управлении Ормузским проливом.