Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 22 апреля 2026

В Иране предупредили США о «пальце на спусковом крючке»

Марина Совина
Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Иран «держит палец на спусковом крючке» во время переговоров с США. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан в разговоре с ТАСС.

По его словам, Тегеран не доверяет Вашингтону, поэтому переговоры с ним считает «вооруженными». «Мы участвуем в переговорах, держа пальцы на спусковом крючке, готовые защищать нашу землю и наш народ любыми необходимыми средствами», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что руководство Ирана, его вооруженные силы и народ находятся в состоянии полной готовности и готовы к противостоянию с врагом.

Как указал Хосейниан, «страна продемонстрировала большую готовность, чем большинство государства, нести последствия этой войны, и теперь международному сообществу предстоит защитить себя от этой незаконной войны, развязанной Соединенными Штатами».

Ранее посол сообщил, что США в ходе переговоров в Исламабаде требовали от Ирана предоставить им участие в управлении Ормузским проливом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Иран пригрозил преподать США «суровый урок»

    ВСУ ударили по российскому городу

    Тревел-блогерша описала жилье мексиканцев фразой «после российского дома была удивлена»

    Российские военные обхитрили «Бабу-ягу» и уничтожили бойцов ВСУ

    Соглашение США и Ирана назвали иллюзией без одного участника

    В Иране предупредили США о «пальце на спусковом крючке»

    Посла Израиля срочно вызвали в Белый дом

    Врач посоветовал две техники быстрого засыпания при пробуждении в три часа ночи

    Женщина стала домогаться водителя автобуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok