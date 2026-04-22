В Иране рассказали о требованиях США

Посол Ирана Хосейниан: США требовали участие в управлении Ормузским проливом

США в ходе переговоров в Исламабаде требовали от Ирана предоставить им участие в управлении Ормузским проливом. Об этом рассказал ТАСС посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Он отметил, что ряд требований США стали предметом споров. В частности, Вашингтон пытался обсудить вопросы доступа к иранскому обогащенному урану. Дипломат добавил, что ход переговоров в отдельных моментах был позитивным, а позиции сторон были близки.

Ранее сообщалось, что угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив не заставят Иран отказаться от ключевых требований по переговорам. Издание Advance указало, что Иран вряд ли пойдет на серьезные уступки, поскольку контроль над Ормузом стал «самым мощным оружием Тегерана» и дает ему важные экономические рычаги влияния на более мощного в военном отношении противника.