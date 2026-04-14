21:49, 14 апреля 2026Мир

На Западе оценили новый ход США против Ирана

Advance: Иран не откажется от требований из-за блокады Ормузского пролива
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив не заставят Иран отказаться от ключевых требований по переговорам. Об этом пишет издание Advance.

В публикации отмечается, что еще до начала переговоров было очевидно: Иран вряд ли пойдет на серьезные уступки, поскольку контроль над Ормузским проливом дает ему важные экономические рычаги влияния на более мощного в военном отношении противника. Также подчеркивается, что президент США Дональд Трамп оказывает давление именно на наиболее чувствительное, но при этом принципиальное для Ирана направление.

При этом контроль над Ормузом стал «самым мощным оружием Тегерана», поскольку последствия этого шага ощущает на себе весь мир, пишет Advance.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

