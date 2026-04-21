Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

Трамп заявил, что морская блокада Ирана продолжится

США продолжат морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я распорядился, чтобы наши вооруженные силы продолжали блокаду», — написал он. Президент подчеркнул, что она продолжится до тех пор, пока Иран не представит «единое предложение» по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. Он заявил, что с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал Ирану достойно преодолеть суровые испытания.