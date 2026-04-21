Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 21 апреля 2026Мир

Трамп отреагировал на отказ Ирана от переговоров

Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. Об этом он заявил в соцсети Truth Social на фоне отказа Тегерана от переговоров.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры не выработают единое предложение. Я продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры», — написал он.

По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Ранее стало известно, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики считают, что встреча будет «пустой тратой времени».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok