Трамп отреагировал на отказ Ирана от переговоров

Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. Об этом он заявил в соцсети Truth Social на фоне отказа Тегерана от переговоров.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры не выработают единое предложение. Я продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры», — написал он.

По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Ранее стало известно, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Власти Исламской Республики считают, что встреча будет «пустой тратой времени».