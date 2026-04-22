00:57, 22 апреля 2026Мир

В Иране раскрыли судьбу переговоров с США

Посол Хосейниан: Участие Ирана в переговорах зависит от действий США
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Вопрос об участии Ирана в новом раунде переговоров с США находится на стадии рассмотрения. Об этом ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Он отметил, что место и время проведения новых переговоров пока не определено, а участие в них Тегерана в любом случае зависит от действий Вашингтона. По словам дипломата, решающим фактором в этом вопросе станет степень приверженности США условиям прекращения огня.

«Окончательное решение будет объявлено с учетом развития ситуации на местах и дипломатических консультаций», — сказал он.

Второй раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Тегеран отказался от участия, поскольку считает, что встреча будет «пустой тратой времени», так как Вашингтон препятствует достижению какой-либо разумной сделки.

