Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:26, 22 апреля 2026

В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

Tasnim: Иран не просил США продлевать режим прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Иран не просил Соединенные Штаты продлевать режим прекращения огня. Об этом в Telegram-канале пишет Tasnim.

«Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия», — утверждается в публикации иранского информационного агентства.

Иран отказывается признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok