В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

Tasnim: Иран не просил США продлевать режим прекращения огня

Иран не просил Соединенные Штаты продлевать режим прекращения огня. Об этом в Telegram-канале пишет Tasnim.

«Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия», — утверждается в публикации иранского информационного агентства.

Иран отказывается признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.