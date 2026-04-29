20:34, 29 апреля 2026Мир

Трамп заявил Путину о близости соглашения по Украине

Ушаков: Трамп сказал Путину, что сделка по Украине уже близка
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что сделка для урегулирования конфликта на Украине уже близка. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», — отметил представитель Кремля.

По словам Ушакова, американский лидер указал на важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность этому содействовать.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России также выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудив преступление.

