21:42, 29 апреля 2026

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине

Трамп: Путин был готов заключить сделку по Украине, но ему помешали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин недавно был готов заключить сделку по Украине, однако ему помешали. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, трансляцию которого ведет YouTube-канал Белого дома.

«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку некоторое время назад; я думаю, что “некоторые люди” мешали ему заключить сделку», — сказал Трамп. Он не объяснил, каких людей имеет в виду и как они помешали российскому лидеру, по его мнению.

Кроме того, президент США также допустил, что конфликт на Украине может закончиться раньше военной операции против Ирана.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля. Лидеры общались более 1,5 часа.

