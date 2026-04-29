Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине

Трамп: Путин был готов заключить сделку по Украине, но ему помешали

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин недавно был готов заключить сделку по Украине, однако ему помешали. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, трансляцию которого ведет YouTube-канал Белого дома.

«Я думаю, что Путин был готов заключить сделку некоторое время назад; я думаю, что “некоторые люди” мешали ему заключить сделку», — сказал Трамп. Он не объяснил, каких людей имеет в виду и как они помешали российскому лидеру, по его мнению.

Кроме того, президент США также допустил, что конфликт на Украине может закончиться раньше военной операции против Ирана.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля. Лидеры общались более 1,5 часа.