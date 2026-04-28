06:29, 28 апреля 2026Мир

Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров.

По данным газеты The Wall Street Journal, американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.

Сообщается, что первый этап плана Ирана посвящен прекращению войны и получению гарантий отказа от дальнейших военных действий против Исламской Республики и Ливана. На втором этапе стороны обсудят правила управления Ормузским проливом, а на третьем — иранскую ядерную программу. США намерены выступить с контрпредложением на план Ирана в ближайшие дни, утверждает газета.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация уже обсудила это предложение, однако отказалась «забегать вперед».

Я не хочу опережать президента или его команду по национальной безопасности

Кэролайн Левиттпресс-секретарь Белого дома

В то же время Левитт выразила сомнение, что американский лидер или его советники рассматривают предложение, выдвинутое Тегераном.

Иран назвал условие для участия в переговорах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах, если они проходят в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива.

Он указал, что для возобновления диалога Вашингтону необходимо устранить все препятствия, включая снятие блокады с Ормузского пролива.

Пезешкиан также сообщил, что усиление морской блокады со стороны США подрывает доверие к Вашингтону и мешает переговорному процессу. Он выразил мнение, что переговоры могут оказаться успешными лишь в том случае, если американская сторона «вместо угроз и давления будет выстраивать диалог на принципах взаимного уважения».

Трамп дал Ирану три дня

Президент США заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура государства рухнет. Трамп выразил уверенность в том, что все козыри в конфликте Соединенных Штатов и Тегерана находятся у Вашингтона.

У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура обрушится

Дональд Трамппрезидент США

В том же интервью американский лидер сообщил, что война США с Ираном закончится в ближайшее время и пообещал «большую победу». «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — высказался глава Соединенных Штатов.

