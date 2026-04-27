Белый дом сообщил о предложении Ирана о переговорах

Левитт: Белый дом обсуждает предложение Ирана о трехэтапных переговорах

США обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американская администрация уже обсудила это предложение, однако Левитт отказалась «забегать вперед». «Я не хочу опережать президента или его команду по национальной безопасности», — пояснила она. В то же время Левитт выразила сомнение, что президент США Дональд Трамп или его советники рассматривают данное предложение.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает предложение Вашингтона о переговорах. Он подчеркнул, что Тегеран не торопится с ответом.

До этого сообщалось, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.