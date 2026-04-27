Белый дом сообщил о предложении Ирана о переговорах

21:34, 27 апреля 2026Мир

Левитт: Белый дом обсуждает предложение Ирана о трехэтапных переговорах
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США обсуждают предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американская администрация уже обсудила это предложение, однако Левитт отказалась «забегать вперед». «Я не хочу опережать президента или его команду по национальной безопасности», — пояснила она. В то же время Левитт выразила сомнение, что президент США Дональд Трамп или его советники рассматривают данное предложение.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает предложение Вашингтона о переговорах. Он подчеркнул, что Тегеран не торопится с ответом.

До этого сообщалось, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

    Последние новости

    В Киеве заявили о невозможности мирного соглашения с Россией

    ВСУ атаковали Крым

    В Пекине представили новейший седан Geely

    В России назвали неожиданную версию ликвидации «куколки Зеленского»

    Главный тренер клуба КХЛ назвал журналиста на пресс-конференции педофилом

    В Госдуме оценили слова Мерца об уступках Украины

    Вэнс усомнился в достоверности докладов Пентагона о конфликте с Ираном

    Помощник Путина высказался о контактах с США после встречи по Ирану

    Бывший секретарь Зеленского раскрыла неудобную правду об уступках

    Белый дом заявил о «рекорде» Трампа по покушениям

    Все новости
