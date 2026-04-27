США предложили Ирану переговоры

Глава МИД Ирана Аракчи: Вашингтон предложил Тегерану переговоры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает предложение США о переговорах. Об этом он сказал в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», — заявил Аракчи. Так он ответил на вопрос о заявлении американского лидера Дональда Трампа, который назвал себя «победителем».

Глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран не торопится с ответом.

Ранее Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Условия предложения подтвердили американский чиновник, чье имя не называется, и еще два осведомленных источника.

Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана. Предполагается, что Тегеран призвал продлить прекращения огня или окончательно урегулировать конфликт. При этом ядерный вопрос в Иране предложили обсудить позже, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.