03:03, 28 апреля 2026Мир

Раскрыта реакция Трампа на предложение Ирана по переговорам

WSJ: Трамп скептически отнесся к предложению Ирана о трехэтапных переговорах
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным газеты, Трамп не стал отвергать идею Ирана, но обвинил власти страны в нежелании выполнить ключевое требование США — отказаться от обогащения урана. Также сообщается, что Вашингтон намерен выступить с контрпредложением на план Тегерана в ближайшие дни.

Первый этап плана Ирана посвящен прекращению войны и получению гарантий отказа от дальнейших военных действий против Исламской Республики и Ливана. На втором этапе стороны обсудят правила управления Ормузским проливом, а на третьем — иранскую ядерную программу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация уже обсудила это предложение, но отказалась «забегать вперед».

    Последние новости

    «Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

    Финскую активистку побили за поддержку России

    В российском городе раздались мощные взрывы

    Раскрыта реакция Трампа на предложение Ирана по переговорам

    Изнасиловавшего 18-летнюю студентку преступника приговорили через 48 лет

    Преследуемая фантазиями о сексе с другими людьми молодая мать обратилась за советом

    Суд взыскал с экс-депутата Госдумы18 миллиардов рублей

    Панда Катюша порадовалась апрельскому снегу

    США пригрозили Ирану

    На Украине заявили об оказавшихся на «голодном пайке» Patriot

    Все новости
