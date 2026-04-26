Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 26 апреля 2026Мир

Президент Ирана назвал условие для участия в переговорах

Президент Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах под давлением
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: IRAN'S PRESIDENTIAL WEBSITE / WANA

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что Тегеран не будет участвовать в мирных переговорах, если они проходят в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Иранский лидер подчеркнул, что для возобновления диалога США необходимо устранить все препятствия, включая снятие блокады с Ормузского пролива.

До этого стало известно, что Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет.

Американский лидер заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok