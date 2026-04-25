19:22, 25 апреля 2026Мир

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Ирану

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были пройти переговоры с представителями Ирана. Об этом глава Белого дома заявил корреспонденту Fox News.

По его словам, делегации из США не стоит тратить 18 часов на перелет, когда у американской стороны «есть все козыри». «Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и болтать ни о чем», — подчеркнул Трамп.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи также заявил, что Тегеран не планируется новый раунд переговоров с США. По его словам, глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Аббас Аракчи пообщается только с представителями Исламабада.

Накануне о том, что 27 апреля в пакистанском Исламабаде пройдут прямые переговоры между Ираном и США, сообщал корреспондент портала Axios Барак Равид.

    Последние новости

    В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

    Павел Дуров выложил новый трек про VPN

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры по Ирану

    Названы возможные цели российских ударов по Днепропетровску

    В России с иронией ответили на вызов посла в МИД Румынии из-за падения дрона

    В Подмосковье мужа директора детсада обвинили в домогательствах к детям

    «Локомотив» уступил на выезде «Крыльям Советов» в матче 27-го тура РПЛ

    Под Сумы перебросили не участвовавшую в боях привилегированную роту охраны ВСУ

    Критику Израиля сочли возможной угрозой для получения вида на жительство в США

    В Москве Porsche снес забор «дачи Берии» и попал на видео

    Все новости
