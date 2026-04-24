23:15, 24 апреля 2026

Названа дата переговоров между Ираном и США

Axios: Переговоры Ирана и США в Исламабаде пройдут 27 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Прямые переговоры между Ираном и США в пакистанском Исламабаде пройдут 27 апреля. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на два собственных источника.

«Встреча между американскими посланниками и [министром иностранных дел Ирана Аббасом] Аракчи может состояться в понедельник. Этому будут предшествовать отдельные двусторонние переговоры посланников Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками», — написал репортер.

Вечером 24 апреля президент США Дональд Трамп направил Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для возобновления переговоров с Ираном. Возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в консультациях, поскольку глава иранской переговорной группы — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф — также не будет присутствовать.

После этого в Иране заявили, что Тегеран не планирует вести переговоры с США в Пакистане. «Визит Аракчи в Исламабад связан не с переговорами с американцами, а с обсуждением с пакистанской стороной иранских соображений относительно окончания войны», — указано в сообщении.

