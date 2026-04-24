21:33, 24 апреля 2026Мир

В Иране опровергли переговоры с США

Tasnim: Иран не планирует переговоров с США в Пакистане
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран не планирует вести переговоры с США в Пакистане. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«В настоящее время никаких переговоров с американцами нет. Визит [главы МИД Ирана Аббаса] Аракчи в Исламабад связан не с переговорами с американцами, а с обсуждением с пакистанской стороной иранских соображений относительно окончания войны», — указано в сообщении.

Агентство привело слова Аракчи, который сообщил, что целью его поездок в Пакистан являются не переговоры с США, а консультации с партнерами по двусторонним вопросам.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для возобновления переговоров с Ираном.

