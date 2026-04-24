Трамп направил Уиткоффа и Кушнера для возобновления переговоров с Ираном

CNN: Трамп направил Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп направил спецпосланника Стивена Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для возобновления переговоров с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, новый раунд переговоров может состояться в эти выходные. С иранской стороны в них примет участие министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как утверждается, ранее возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в консультациях, поскольку глава иранской переговорной группы — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф — также не будет присутствовать. Однако, по словам чиновников, Вэнс будет готов отправиться в Исламабад, если переговоры достигнут прогресса.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта оказался фактически заморожен. По данным пакистанских источников, основным препятствием в переговорах по-прежнему является сохраняющаяся морская блокада со стороны США.