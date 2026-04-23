Переговоры Ирана и США оказались заморожены

Al-Arabiya: Переговоры Ирана и США в Исламабаде заморожены

Переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, в настоящее время фактически заморожен. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на пакистанский источник.

«Об отмене переговоров речи не идет, но сейчас они приостановлены, по-настоящему заморожены. Для продолжения переговоров требуются уступки как от иранской, так и американской стороны», — сказано в сообщении. При этом пакистанский дипломат отметил, что прогресс в переговорах «очень слабый».

Отмечается, что основным препятствием в переговорах по-прежнему является сохраняющаяся морская блокада со стороны США. Тегеран называет ее снятие ключевым условием для продолжения диалога.

Ранее Иран в документе из 10 пунктов потребовал у США гарантий сохранения своего контроля над Ормузским проливом.

