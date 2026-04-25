Иран опроверг слухи о встрече с США в Пакистане

Представитель МИД Ирана Багаи: Встречи между Ираном и США не планируется

Иран не планирует новый раунд переговоров с США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Аббас Аракчи пообщается только с представителями Исламабада. «Встреча между Ираном и США не планируется, поскольку замечания Ирана будут доведены до сведения Пакистана», — отметил Багаи.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что прямые переговоры между Ираном и США в пакистанском Исламабаде пройдут 27 апреля. Этому будут предшествовать отдельные двусторонние переговоры посланников Белого дома Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с пакистанскими посредниками. При этом в Иране уже заявляли, что Тегеран не планирует вести переговоры с США в Пакистане.