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08:50, 8 июня 2026Экономика

Выдача одного вида кредитов в России заметно упала

«Ведомости»: Выдача микрозаймов в России снизилась на 6 % в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

По итогам первого квартала 2026 года суммарные объемы выдачи микрозаймов в России сократились на 6 процентов в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2025-го. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные СРО «Мир».

За отчетный период банки и микрофинансовые организации выдали под проценты россиянам в общей сложности 357 миллиардов рублей. Подавляющая часть выдач пришлась на банки. Их доля в структуре выдачи стабильно превышает 60 процентов четыре квартала подряд, уточнили аналитики.

Что касается падения общего объема выдачи, то эксперты называют подобную тенденцию традиционной для начала года. Похожая динамика наблюдалась в январе-марте 2025-го и 2024 годов. Так, в первом квартале прошлого года падение составило 4 процента, а за год до этого — 13,6 процента.

Спрос на микрозаймы среди россиян продолжает оставаться повышенным, отмечают эксперты. По итогам января-марта 2026 года количество действующих договоров в этом сегменте кредитования выросло на 3,8 процента, до 26,7 миллиона единиц, несмотря на заградительные для значительной части населения ставки (разница с ключевой в начале весны была двукратной). Аналитики объясняли подобную динамику ухудшением финансового положения граждан на фоне замедления темпов роста зарплат. Покупать товары на собственные средства при таком раскладе становится труднее.

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