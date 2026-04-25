22:26, 25 апреля 2026

Трамп заявил о новом предложении от Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что предложение Тегерана на переговорах с Соединенными Шатами «должно было быть лучше». «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее [поездку переговорщиков], в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. По словам политика, у американской стороны «на руках все карты» на переговорах.

Ранее стало известно, что Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует новый раунд переговоров с Вашингтоном. Так он опроверг сведения о том, что американская и иранская стороны встретятся в пакистанском городе Исламабад.

