В Молдавии сделали заявление о возникновении новой горячей точки в регионе

Додон: Риск конфликта Кишинева и Гагаузии минимален из-за Турции

Риск возникновения конфликта Кишинева и автономным регионом Гагаузия минимален из-за роли Турции в этом процессе. Об этом заявил пятый президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Может ли привести эта ситуация к какой-то горячей точке и к Гагаузии? Я думаю, что шансов меньше... Одним из гарантов гагаузской автономии с самого начала выступала Турция», — заявил политик.

По его словам, последние несколько лет власти Молдавии ведут жесткие гонения на регион. Кишинев, отмечает он, отказывается от диалога с представителями автономии, включая главу автономии Евгению Гуцул.

С обретением независимости, с 1991 года конфликт между Гагаузией и Кишиневом обострился из-за геополитических разногласий и внутренней политики. Автономия тяготеет к развитию связей с Россией, в то время как центральное правительство — на румынизацию. Однако, в отличие от Приднестровья, за более чем 30 лет ситуация не доходила до прямого конфликта.

В интервью с «Лентой.ру» Игорь Додон рассказал, что Молдавия потеряет Гагаузию и Приднестровье. По его словам, это произойдет в случае объединения с Румынией.