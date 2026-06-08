Россияне начали переходить на покупки одежды за рубежом

«Ведомости»: Россияне в 2025 году резко увеличили закупки одежды и обуви за рубежом

За первые четыре месяца 2026 года россияне приобрели через сервисы трансграничной торговли одежды и обуви на 24,5 миллиарда рублей, что на 21,7 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) пишут «Ведомости».

Темпы реализации на внутреннем рынке оказались хуже — плюс 15,8 процента (672,8 миллиарда рублей). Впрочем, глава совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Федоров уточняет, что в прошлом году рост был заметно ниже.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс связывает постепенный переход на зарубежные площадки с ценой и ассортиментом. Из-за границы можно получить бренды, не представленные в России, а товары тех, что есть в наличии, приобрести в два раза дешевле в связи с разницей в налоговых условиях.

Экономия на отдельные товары может составить 50 процентов. Кроме того, отмечает соиздатель медиа Fashion Buzz Ольга Штейнберг, снижение покупательной способности населения стимулирует спрос на недорогие небрендовые вещи из-за рубежа. По мнению Лебсак-Клейманс, выбор зарубежных площадок во многом связан с представлениями о том, что там меньше шансов получить подделку.

Ранее сообщалось, что российский производитель одежды Gloria Jeans пытается продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки. Однако участники рынка не видят смысла в их приобретении из-за сложностей с продажами в текущих условиях.