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08:02, 8 июня 2026Экономика

Крупный российский производитель одежды решил избавиться от фабрик

«Ъ»: Gloria Jeans пытается продать последние оставшиеся крупные производства в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Российский производитель одежды Gloria Jeans попросил поддержки у Минпромторга в планах избавиться (продать или сдать в аренду) от крупных производственных площадок в Ростовской области, которые расположены в Шахтах и Новошахтинске. Об этом со ссылкой на письмо ведомства участникам рынка одежного ретейла с предложением приобрести фабрики сообщает «Коммерсантъ».

Общая площадь помещений, для которых ищут арендатора или владельца, составляет 148,6 тысячи квадратных метров. Также в активы входят объекты фабрики в Миллерово, склады, распределительные центры, общежитие и одно пустое здание. Владелец компании Владимир Мельников отмечает, что на площадках возможно размещение промышленных производств и создание новых рабочих мест.

Производитель распродает активы с 2024 года. Ранее сеть владела пятью фабриками, но три из них уже проданы «из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства». Таким образом, в случае успешной сделки по предприятиям в Шахтах и Новошахтинске у Gloria Jeans не останется крупных производств.

Активы предложены 44 потенциальным покупателям. Один из получателей письма указал, что у компании нет интереса к предлагаемым площадкам. Опрошенные изданием участники рынка усомнились, что Gloria Jeans удастся найти покупателей, потому что продажи обуви, одежды и аксессуаров падают, и новые фабрики никому не нужны.

Ранее стало известно, что в 2026 году Gloria Jeans также планирует закрыть около 150 магазинов в России.

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