CMWP: 13 брендов могут уйти с российского рынка в 2026 году

Консалтинговая компания CMWP сообщила, что в 2026 году российский рынок могут покинуть 13 брендов — часть из них уже полностью закрыла торговые точки. В основном речь идет о брендах одежды.

Причем большинство перечисленных брендов — российские. Среди них — фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, бренд детских товаров Orby. Сейчас они находятся в процессе закрытия сети магазинов. Также из России может уйти немецкая фэшн-марка Bugatti, еще один детский бренд Pelican (он сейчас переходит в онлайн, работает только одна торговая точка марки).

Кроме того, в процессе сокращения числа магазинов находятся российские бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техника и электроника), Cats & Dogs (товары для животных).

Закрывает часть магазинов и Gloria Jeans (ранее уточнялось, что планируется в этом году закрыть около 150 их магазинов в России). Могут покинуть рынок РФ также российские фэшн-бренды Modis, Zenden, Kovik, ранее Cosareve и Pink Punk приостановили свою деятельность и могут как вернуться на рынок, так и уйти с него. Российские M’Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году, заключили в CMWP.

Zenden закрывает магазины из-за долгов

В марте стало известно, что с начала 2026 года к основному юридическому лицу сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов. Общая сумма исков составляет 43,6 миллиона рублей.

В том числе претензии к одному из крупнейших производителей обуви в России имеют компании, управляющие крупными торговыми центрами, которые требуют оплатить аренду. Коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина рассказала, что многие магазины сети уже закрыты именно по причине неплатежей, если арендодатели не готовы мириться с долгами.

Zenden основана в 1997 году. Компания выпускает товары под такими брендами, как Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store. В 2025 году она стала третьей по объему продаж обуви в России. В 2024-м выручка компании выросла на 46 процентов, до 11,2 миллиарда рублей, однако чистая прибыль сократилась в 41 раз, до 11,6 миллиона.

Основателем сети и владельцем 100 процентов ООО «Сезонная коллекция» является Андрей Павлов, которого в 2024 году Минюст признал иностранным агентом. В феврале 2026-го бизнесмен лишился этого статуса, но серьезным ударом для него оказалось доначисление Федеральной налоговой службой (ФНС) почти 29 миллиардов рублей за три года.

Новые бренды выходят на рынок все реже

В октябре сообщалось, что в III квартале 2025 года темпы выхода новых брендов на российский рынок упали на 44 процента. Всего с января по сентябрь прошлого года на рынок вышли 27 брендов. Годом ранее этот показатель достигал 42.

Причину динамики видят в неподходящей для развития ретейлеров конъюнктуре. Отмечается, что многие прекращают свою деятельность, так как у них не получилось адаптироваться к изменившимся условиям рынка. Выбранные ими бизнес-модели оказались недостаточно устойчивыми.