Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:27, 27 марта 2026Экономика

Россию собрались покинуть около 13 брендов

CMWP: В 2026 году Россию могут покинуть 13 брендов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В 2026 году с российского рынка могут удалиться около 13 брендов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP.

По ее данным, некоторых из них уже полностью закрыли свои торговые точки. Среди тех, которые находятся в процессе закрытия оказались российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также одна немецкая — Bugatti. Аналогичная ситуация с российским Orby. Еще один бренд, Pelican, переходит в онлайн. В компании подчеркнули, ранее стало известно о планах ухода таких российских фэшн-брендов Modis, Zenden и Kovik.

Кроме того, количество магазинов сокращают бренды Desport, Motherbear, «Домотехника», Cats & Dogs.

По итогам прошлого года число магазинов с продукцией брендов Concept Group упало в России на 47 процентов. Оказалось, что компании пришлось закрыть 133 точки, так что на начало 2026 года у нее оставался только 151 магазин. В 2026 году предполагается закрытие еще 19-ти.

Экономисты считают, что сроки возвращения в Россию тех или иных брендов зависят и от санкций, и от затрат на повторный приход на российский рынок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok