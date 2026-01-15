Реклама

13:08, 15 января 2026Экономика

Названы сроки возвращения в Россию иностранных брендов

Доцент Щербаченко: Некоторые бренды могут вернуться в Россию через полтора года
Кирилл Луцюк

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сроки возвращения в Россию тех или иных брендов зависят и от санкций, и от затрат на повторный приход на российский рынок. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировало NEWS.ru.

Он обратил внимание на то, что иностранные компании стремятся сохранить в России свои товарные знаки. Однако когда они решат вернуться, то столкнутся с тем, что за время их отсутствия рынок не стоял на месте. Соответствующие ниши заняли компании из России и дружественных стран. С другой стороны, тем международным брендам, чьи товары россияне помнят и хотят покупать, потребуется от года до полутора лет для того, чтобы снова развернуть деятельность в РФ.

«Возвращение возможно, но потребует от компаний серьезных ресурсов и адаптации к новым реалиям», — подчеркнул Щербаченко.

По словам руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя в стране свои бренды. Вторая цель — юридическая защита товарных знаков. Он также уточнил, что в России нет очереди из иностранных компаний, которые хотят вернуться.

