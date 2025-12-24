Реклама

04:25, 24 декабря 2025

Иностранные компании захотели вернуться в Россию

Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя в стране свои бренды. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с «Известиями».

Специалист признал, что второй целью регистрации товарных знаков является их юридическая защита.

«Все бренды столбят себе возможность вернуться, поэтому проводят регистрацию», — подчеркнул он.

Между тем, Шохин уточнил, что в России нет очереди из иностранных компаний, которые хотят вернуться.

Ранее стало известно, что ушедшая из России в конце 2022 года шведская компания Volvo в декабре подала заявку на регистрацию трех товарных знаков.

До этого сообщалось, что крупнейший в мире производитель легковых автомобилей Toyota c 2022 года направил в Роспатент 86 заявок на регистрацию различных товарных знаков. Вместе с тем свою деятельность в России японский концерн прекратил по той же причине, что и Volvo.

