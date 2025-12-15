Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 15 декабря 2025Экономика

Toyota зарегистрировала в России еще несколько товарных знаков

Роспатент зарегистрировал для Toyota еще четыре автомобильных марки
Марина Аверкина

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в нашей стране еще несколько товарных знаков, выяснил ТАСС.

Документы на регистрацию были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Японии в октябре 2024 года и марте 2025 года. Теперь в официальный реестр внесены четыре названия автомобилей бренда, среди которых Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize.

Эти товарные знаки защищены по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные виды транспортных средств, включая автомобили. Согласно сведениям Роспатента, срок действия права на использование для Picnic, Stralet и Toyota IQ истекает 31 марта 2035 года, для Raize — 31 октября 2034 года.

В этом же году производитель аналогичным образом продлил регистрацию знаков Land Cruiser Prado, Alphard, Celica, Carina и Vellfire, срок действия которых продлен до марта и ноября 2034-2035 годов.

Начиная с 2022 года, Toyota направила в Роспатент 86 заявок на регистрацию различных товарных знаков.

Ранее стало известно, что в ноябре в Россию из Японии было ввезено 20 448 легковых машин с пробегом. Это на 5 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В пятерку самых популярных попали машины марок Toyota, Honda, Suzuki, Subaru и Mazda.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев готовит масштабное контрнаступление на Купянск. На штурм города хотят бросить тысячи заключенных и иностранных наемников

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Российский боец описал первые бои на одном из направлений на СВО словами «три дня ада»

    Юрист назвал недейственные методы борьбы с «эффектом Долиной»

    На Западе раскрыли требование США по Донбассу на переговорах с Украиной

    Зеленский провел еще одни переговоры после встречи со спецпосланником Трампа

    Стеснительная девушка приютила 120 кошек

    Удары школьника ножом повредили учительнице из Петербурга легкое

    В России многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света за долги

    Возможность возвращения McDonald’s в Россию оценили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok