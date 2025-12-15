Toyota зарегистрировала в России еще несколько товарных знаков

Роспатент зарегистрировал для Toyota еще четыре автомобильных марки

Прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в нашей стране еще несколько товарных знаков, выяснил ТАСС.

Документы на регистрацию были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Японии в октябре 2024 года и марте 2025 года. Теперь в официальный реестр внесены четыре названия автомобилей бренда, среди которых Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize.

Эти товарные знаки защищены по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные виды транспортных средств, включая автомобили. Согласно сведениям Роспатента, срок действия права на использование для Picnic, Stralet и Toyota IQ истекает 31 марта 2035 года, для Raize — 31 октября 2034 года.

В этом же году производитель аналогичным образом продлил регистрацию знаков Land Cruiser Prado, Alphard, Celica, Carina и Vellfire, срок действия которых продлен до марта и ноября 2034-2035 годов.

Начиная с 2022 года, Toyota направила в Роспатент 86 заявок на регистрацию различных товарных знаков.

Ранее стало известно, что в ноябре в Россию из Японии было ввезено 20 448 легковых машин с пробегом. Это на 5 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В пятерку самых популярных попали машины марок Toyota, Honda, Suzuki, Subaru и Mazda.

