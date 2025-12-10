В России выросло число японских машин с пробегом

Эксперт Целиков: Япония нарастила поставки подержанных автомобилей в Россию

По итогам ноября в Россию было ввезено 20 448 легковых машин с пробегом из Японии. Это на 5 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на российский рынок поставили 19 421 автомобиль. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В пятерку самых популярных попали машины марок Toyota (6 576 единиц), Honda (5 752), а также Suzuki (1 440), Subaru (1 274) и Mazda (1 075).

Среди моделей лидирующее положение занимает минивэн Honda Freed, который в ноябре был завезен в количестве 1 486 единиц. В топ-5 самых ввозимых моделей также вошли Honda Stepwgn (1 205), Honda Fit (1 183), седан Toyota Corolla (1 108) и хэтчбек Toyota Yaris (858).

Таким образом за одиннадцать месяцев этого года общий объем импорта подержанных легковых автомобилей из Японии в Россию составил примерно 192 тысячи единиц. Однако в годовом сравнении этот показатель оказался ниже прошлогоднего уровня, когда за аналогичный период на российский рынок было ввезено 209,2 тысячи машин. Из этого следует, что с начала 2025 года поставки просели на 8 процентов.

