Экономика
11:27, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали выгодные и недорогие для импорта машины

Эксперт перечислил самые экономичные в обслуживании иномарки для ввоза в Россию
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Наиболее выгодными для импорта в Россию сейчас продолжают оставаться машины с недорогим обслуживанием и экономичным расходом топлива. Такое мнение «Известиям» высказал коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что оптимальным по балансу цены и эксплуатационных расходов является автомобиль Mazda 3. Иномарка представляет собой компактный седан с двухлитровым двигателем, чья мощность не превышает 160 лошадиных сил. «Эта модель остается привлекательной для российского рынка благодаря большому количеству сервисных центров и доступности запчастей. Подходит для потребителя, ищущего надежный городской автомобиль», — объяснил Осипов.

Он также акцентировал внимание на том, что базовую версию кроссовера Mazda CX-5 можно ввезти в страну за сумму от 2,7 миллиона до 2,8 миллиона рублей, учитывая расходы на транспортировку и обязательный утилизационный сбор. В аналогичном ценовом диапазоне находятся две модели Škoda — Octavia и Karoq. Их обслуживание не разорит покупателя.

Выгодным для импорта остается автомобиль Kia Seltos. Приблизительно за 2 миллиона рублей покупатель приобретает машину, оснащенную цифровой панелью приборов, мультимедийным комплексом, системой доступа без ключа и климат-контролем. Двухлитровый двигатель мощностью 148 лошадиных сил не является причиной для существенного увеличения размера утилизационного сбора, подчеркнул специалист. Среди южнокорейских машин Осипов также выделил Hyundai Elantra.

При этом он отметил снижение привлекательности автомобилей из Китая, связанное с корректировкой местного законодательства. Если раньше эти машины были одними из самых рентабельных для ввоза благодаря наличию сборочных производств и налаженной логистике, то теперь ситуация изменилась. Новые правила запрещают прямые экспортные поставки новых автомобилей. «Только после полугода нахождения на складе они будут продаваться под видом машин с пробегом», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что по итогам минувшего ноября суммарные объемы продаж китайских легковых автомобилей в России сократились на 31 процент в сравнении с октябрьским показателем.

