Продажи китайских машин в России рухнули

«Газпромбанк автолизинг»: Продажи китайских машин в России упали на 31 процент

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы продаж китайских легковых автомобилей в России сократились на 31 процент в сравнении с октябрьским показателем. О резком падении реализации этого вида машин в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Газпромбанк автолизинг».

За последний месяц осени на внутреннем рынке продали в общей сложности 56 тысяч легковушек из азиатской страны, уточнили аналитики. В целом суммарные объемы реализации машин на российском рынке за это время сократились на 23 процента к уровню октября и опустились до отметки в 126 тысяч единиц.

Среди представленных в России китайских брендов лидером по продажам оказался Haval с результатом примерно в 18 тысяч проданных автомобилей. На втором месте расположилась локализованная в РФ марка Tenet, выпускающая перелицованные машины Chery (9,9 тысячи штук), а топ-3 замкнул Geely (9,7 тысячи). В пятерку лидеров также вошли китайско-белорусский бренд Belgee (8,3 тысячи) и Changan (4,8 тысячи), резюмировали эксперты.

По итогам 2025 года, прогнозирует глава департамента продаж компании Николай Фомин, продажи китайских автомобилей в России могут сократиться примерно на четверть. Доля машин из азиатской страны к концу декабря, согласно ожиданиям эксперта, составит чуть менее половины от всей реализации.

Резкое падение спроса на китайских автомобили в России обусловлено рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты относят регуляторное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, снижение доступности автозаймов для значительной части населения и общее удорожание машин. Ожидать скорого восстановления авторынка в сложившихся реалиях не приходится, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Незначительное оживление, поясняет эксперт, если и произойдет, то не раньше весны следующего года.