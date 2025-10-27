Экономика
12:12, 27 октября 2025Экономика

На российском рынке стали все реже появляться новые бренды

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В III квартале 2025 года темпы выхода новых брендов на российский рынок упали на 44 процента. Об этом говорится в аналитическом отчете Commonwealth Partnership. Его процитировало «Интерфакс».

Всего с января по сентябрь текущего года на рынок вышли 27 брендов. Год назад этот показатель достигал 42. Причину динамики видят в неподходящей для развития ритейлеров конъюнктуре. Отмечается, что многие прекращают свою деятельность, так как у них не получилось адаптироваться к изменившимся условиям рынка. Выбранные ими бизнес-модели оказались недостаточно устойчивыми.

В конце мая этого года сообщалось о выходе на российский рынок семи новых международных торговых брендов. По 29 процентов пришлось на бренды из Италии (бренд бытовой техники De'Longhi, производитель и поставщик спортивной одежды Kappa), Турции (бренд одежды Les Benjamins, торговая марка бытовой техники Beko) и стран СНГ (белорусский бренд одежды Mua, казахстанский бренд одежды Gaissina), и еще 13 процентов заняли азиатские бренды (китайский производитель мебели и дизайнерского освещения JINKAILAI).

