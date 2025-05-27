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19:48, 27 мая 2025Экономика

Названы вышедшие на российский рынок в 2025 году иностранные бренды

CORE.XP: В 2025 году на рынок России вышли семь международных торговых брендов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Andrei Stan / Unsplash

На российский рынок в 2025 году вышли семь новых международных торговых брендов. Об этом журналистам рассказала директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая, передает корреспондент «Ленты.ру».

Интерес зарубежных компаний к российскому рынку эксперт назвала умеренным. Распределились они следующим образом: по 29 процентов пришлось на бренды из Италии (бренд бытовой техники De'Longhi, производитель и поставщик спортивной одежды Kappa), Турции (бренд одежды Les Benjamins, торговая марка бытовой техники Beko) и стран СНГ (белорусский бренд одежды Mua, казахстанский бренд одежды Gaissina), и еще 13 процентов заняли азиатские бренды (китайский производитель мебели и дизайнерского освещения JINKAILAI).

Категория «одежда, обувь и аксессуары» остается лидером в структуре новых арендаторов в этом полугодии (с долей в 31 процент), добавила Прилуцкая. На втором месте — предприятия общепита (13 процентов), на третьем — категория развлечений (11 процентов). Отдельное внимание представитель CORE.XP обратила на первое за долгое время открытие кинотеатра КАРО 6 Киргизия, который разместился в РЦ «Место встречи Киргизия».

Рынок торговой недвижимости демонстрирует устойчивое восстановление после кризисного периода в начале 2023 года, когда доля свободных площадей достигла пика в размере 15 процентов, указала спикер. К концу 2024 года этот показатель снизился до 5 процентов, а в первом полугодии 2025-го составил 4,7 процента. Снижение произошло благодаря замещению ушедших брендов российскими операторами и росту спроса на качественные торговые площади.

Однако во втором полугодии доля свободных площадей в ТЦ Москвы может увеличиться до 6 процентов, предупредила Прилуцкая. К причинам она отнесла уменьшение объемов продаж и оптимизацию торговых площадей некоторыми игроками рынка. Всего же в этом году в Москве планируется ввести 382,2 тысячи квадратных метров новых торговых центров, что в 2,5 раза превышает среднегодовые показатели предыдущих пяти лет.

Ранее стало известно, что ушедшая из России Victoria's Secret задумалась о сохранении бренда в стране.

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