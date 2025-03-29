Ушедшая из России Victoria's Secret задумалась о сохранении бренда в стране

Бренд нижнего белья Victoria's Secret подал в Роспатент заявки на регистрацию

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране. Об этом со ссылкой на базу данных ведомства сообщает РИА Новости.

Компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. По словам гендиректора «Онлайн Патента», компания задумалась о сохранении бренда, чтобы его не аннулировали. Таким образом в компании могут защитить товарные знаки от прекращения права по неиспользованию.

«Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret регистрируется в России впервые с 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году», — пояснила она.

После начала боевых действий на Украине ряд компаний объявил об уходе с российского рынка. Помимо Victoria's Secret, работу на территории страны приостановили производители спортивной одежды Adidas, Nike, Puma; компании H&M, Levi's, Mango, Crocs, Inditex, PVH Corp., Marks & Spencer, люксовые бренды Сhanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes, магазины Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, ASOS.

Летом 2024 года в Подмосковье выставили в аренду дом, оформленный в стиле популярных люксовых брендов. Объект находится в городе Раменское и занимает 800 квадратных метров, а площадь всего участка составляет 16 соток. Внутри жилья 14 спален, интерьер большинства из которых посвящен тематике определенного бренда. В том числе в доме есть помещения в стиле Christian Dior, Victoria's Secret, Gucci, а фасад украшает логотип Louis Vuitton.