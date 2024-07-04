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18:44, 4 июля 2024Экономика

В России предложили арендовать дом Louis Vuitton

В Подмосковье выставили в аренду дом в стиле люксовых брендов

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье выставили в аренду дом, оформленный в стиле популярных люковых брендов. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Объект находится в городе Раменское. Его площадь составляет 800 квадратных метров, а площадь всего участка — 16 соток. Внутри жилья 14 спален, интерьер большинства из которых посвящен тематике определенного бренда. В том числе в доме есть помещения в стиле Christian Dior, Victoria's Secret, Gucci, а фасад украшает логотип Louis Vuitton.

Помимо дома, на территории есть бассейн, с подогревом и лежаками, баня на дровах с чаном и парковка на 16 автомобилей. Сутки в таком жилье обойдутся в 30 тысяч рублей.

Ранее россиянам предложили пожить в избушке на курьих ножках. Арендовать необычное жилье в Подмосковье можно за 9,28 тысячи рублей в сутки.

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      Александра Качан
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