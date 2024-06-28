Россиянам предложили пожить в избушке на курьих ножках

В Подмосковье в аренду выставили дом на курьих ножках

Россиянам предложили отдохнуть в доме на курьих ножках «Кaрлушa». Объявление об аренде появилось на платформе «Авито».

Дом расположен в семи километрах от МКАД в деревне Мисайлово Ленинского городского округа Подмосковья. Стоимость проживания — 9,28 тысячи рублей в будние дни и 12,76 тысячи рублей в выходные. В объявлении указано, что избушка «одна такая во всей России» и «по переводу на Сбер» готова «oткpыть двери в уютноe жилищe». Отмечается, что посетители могут получить скидку в тысячу рублей, если скажут при заселении на камеру: «Избушка-избушкa, вcтань к лесу задом, а ко мне передом».

На опубликованных в объявлениях фотографиях изображено здание в стиле избы из русских сказок. Внутри — спальные места на четверых, кухня и душ с туалетом. Площадь помещения — 10 квадратных метров. Дом расположен на участке 1,8 тысячи квадратных метров с обеденной зоной.

Ранее россиянам предложили арендовать дом-пузырь. Необычное сооружение находится в лесу под Тюменью и представляет собой бескаркасную конструкцию из прозрачной пленки. По словам владельцев, подобные объекты туризма популярный на Бали.

