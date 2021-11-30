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Россиянам предложили пожить в пузыре

Семейная пара установила в лесу под Тюменью дом-пузырь, сделанный на российском заводе
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Фото: Ольга Майорова

В лесу под Тюменью появился баббл-дом (дом-пузырь) — его установила на собственном земельным участке семейная пара местных жителей. В бескаркасной конструкции из прозрачной пленки, куда непрерывно подается воздух, можно полноценно жить. Об этом сообщает «Российская газета».

Создать необычное место для отдыха пару вынудила пандемия — границы закрыли, а все интересные туристические объекты в регионе оказались заняты. Огромную палатку, сделанную по заказу на российском заводе, поставили прямо среди сосен. «Баббл-домов в России всего два: один стоит под Питером, второй — наш, — сообщила автор проекта. — А вообще они популярны на Бали — шары для проживания, в которых, однако, не забалуешь, тянутся вдоль побережья Индийского океана. Это очень красиво».

Диаметр дома — пять метров. Супруги уже протестировали зону отдыха и теперь готовы предложить ее гостям. Входная группа и уборная в доме затемнены, по периметру установлен деревянный забор. Пленка, из которой сделан надувной дом, выдерживает экстремальные морозы.

Ранее стало известно, что проживанием в сельской местности интересуется 81 процент россиян. Половина из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, 25 процентов хотели бы периодически жить там.

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